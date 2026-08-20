Cimitero chiuso per due giorni a Comiso: il 24 e 25 agosto stop alle visite per operazioni di diserbo

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Cancelli chiusi per due giorni al cimitero comunale di Comiso. Il 24 e 25 agosto non sarà possibile accedere alla struttura per consentire lo svolgimento di un intervento di diserbo e scerbatura dell’intera area.

La decisione è stata assunta con l’ordinanza sindacale numero 40 del 19 agosto 2026, con l’obiettivo di permettere agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza e senza la presenza di visitatori all’interno del cimitero.

Le operazioni prenderanno il via alle 5 del mattino di lunedì 24 agosto e interesseranno l’intera area cimiteriale. Per questo motivo, per tutta la durata degli interventi, saranno sospese anche le attività funebri e cimiteriali e i lavori effettuati dalle imprese autorizzate.

La chiusura riguarderà dunque direttamente i cittadini: per lunedì 24 e martedì 25 agosto non sarà possibile entrare al cimitero per fare visita ai propri cari. Una limitazione temporanea legata alla necessità di effettuare gli interventi senza rischi per la pubblica incolumità.

L’ordinanza prevede inoltre un periodo di rientro delle attività, con la conclusione delle disposizioni fissata alle 6 del 26 agosto, dopo il completamento delle operazioni e il rispetto dei tempi necessari successivi al trattamento.

L’intervento punta a garantire una più adeguata manutenzione dell’area e a migliorarne le condizioni di pulizia e decoro, particolarmente importanti in un luogo frequentato quotidianamente da numerosi cittadini.

Per chi aveva programmato una visita ai propri defunti nei prossimi giorni, dunque, è importante tenere conto della chiusura del 24 e 25 agosto e rinviare l’accesso al cimitero alla riapertura.

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