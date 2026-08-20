Scicli conquista le Fiamme Azzurre: la comandante Irene Marotta stregata dal Barocco

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Fra barocco e scorci medioevali una passeggiata relax per la comandante del Gruppo sportivo Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria, Irene Marotta, in vacanza con la famiglia in questo angolo di Sicilia. La dirigente della Polizia Penitenziaria guida un folto gruppo di atleti: nel totale sono 130 atleti, di cui 64 uomini e 66 donne, distribuiti nelle diverse discipline sportive. Scicli ha una sua rappresentanza in seno al gruppo sportivo con i due judoka Vincenzo Pelligra e Savina Russo.

Due atleti di valore che vestono i colori delle Fiamme Azzurre rappresentando il gruppo sportivo ai vari livelli agonistici. Proprio Vincenzo Pelligra è reduce dalle gare di Lima dove in Perù ha raccolto un prestigioso quinto posto. A fare da ciceroni, nella visita a Scicli della comandante Irene Marotta rimasta affascinata dalla bellezza dei luoghi, sono stati Maurizio Pelligra storico tecnico della società sportiva Koizumi Ecodep Judo ed il figlio Vincenzo atleta delle Fiamme Azzurre.

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