Liolà 2026, letteratura al tramonto e archeologia: due nuovi appuntamenti a Marina di Ragusa

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La cultura torna protagonista a Marina di Ragusa con due nuovi appuntamenti di Liolà 2026, la rassegna culturale giunta alla nona edizione che intreccia letteratura, storia e patrimonio del territorio ibleo.

Due serate diverse per contenuti e atmosfera, ma unite dalla volontà di portare i libri e la conoscenza in luoghi suggestivi della città. Il primo appuntamento è in programma venerdì 21 agosto alle 21.30, mentre il secondo, inserito come appuntamento extra, si terrà martedì 25 agosto alle 19.

Simona Lo Iacono presenta “Joanna degli incanti”

Si parte venerdì sera dal Giardino di Villa Ottaviano, in via Dandolo 52, con la presentazione di Joanna degli incanti di Simona Lo Iacono.

L’autrice dialogherà con Maria Carmela Miccichè in una serata dedicata alla letteratura e al racconto, in un contesto pensato per favorire l’incontro diretto tra pubblico e scrittrice.

L’appuntamento avrà inizio alle 21.30 e l’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

La presentazione si inserisce nel percorso di Liolà, che anche in questa edizione propone occasioni di confronto culturale in luoghi capaci di valorizzare ulteriormente l’esperienza del pubblico.

Dalla letteratura all’archeologia: arriva l’appuntamento extra

Il programma della rassegna si arricchisce poi di un secondo incontro, previsto per martedì 25 agosto alle ore 19.

Dopo la partecipata serata dedicata all’archeologia ospitata recentemente a Villa Ottaviano, torna protagonista Lorenzo Guardiano, questa volta alla Gradinata Scirocco, all’inizio del Lungomare Bisani.

L’incontro, realizzato in collaborazione con Abulafia Edizioni, sarà dedicato al volume Non il cuore, non la pietra cambia, incentrato sulle iscrizioni greche conservate presso il Museo Archeologico di Ragusa.

Le iscrizioni greche raccontate al tramonto

A dialogare con Lorenzo Guardiano sarà Giulia Russino. È inoltre previsto l’intervento di Giovanni Di Stefano, mentre le letture saranno affidate a Benedetto Guardiano.

Una formula che punta a unire ricerca, divulgazione e narrazione, trasformando la presentazione del libro in un’occasione per riscoprire una parte del patrimonio archeologico del territorio.

L’appuntamento è stato fissato alle 19, così da accompagnare la presentazione nella luce del tramonto. Anche in questo caso l’accesso è gratuito, ma i posti sulla gradinata sono limitati.

Per assistere comodamente all’incontro, gli organizzatori consigliano ai partecipanti di portare con sé un cuscino.

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