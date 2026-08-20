Trasversale Sicula: a Kamarina il docufilm che racconta 650 chilometri di Sicilia

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Dieci anni di passi, incontri, scoperte e territorio. La Trasversale Sicula celebra il suo decimo anniversario tornando là dove, idealmente, il progetto ha mosso i primi passi: tra le sponde del fiume Ippari e il patrimonio archeologico di Kamarina.

Il prossimo 27 agosto, il Parco Archeologico di Kamarina sarà teatro di una serata dedicata al cammino che attraversa la Sicilia da Mozia a Kamarina, o viceversa, lungo circa 650 chilometri, coinvolgendo otto province e 55 comuni.

Al centro della serata ci sarà la proiezione del docufilm dedicato alla Trasversale Sicula, un viaggio attraverso il patrimonio archeologico, naturalistico e culturale incontrato lungo il percorso.

Dieci anni dopo, un cammino diventato realtà

Il progetto della Trasversale Sicula nasce nel 2016, dopo anni di battaglie per la tutela del promontorio di Kamarina condotte anche attraverso il Comitato “Tu xKamarina”.

La prima mappatura del tracciato, ipotizzato dall’archeologo comisano Biagio Pace, ha rappresentato il punto di partenza di un percorso che nel tempo è andato ben oltre l’idea iniziale.

I primi esploratori, Tano Melfi, Claudio Lo Forte e Peppe De Caro, difficilmente avrebbero potuto immaginare quanto sarebbe cresciuta quella intuizione.

In dieci anni la Trasversale Sicula è diventata infatti una rete di relazioni, collaborazioni e conoscenze capace di mettere insieme camminatori, studiosi, appassionati, amministratori e comunità locali.

Da Mozia a Kamarina, 650 chilometri dentro la Sicilia

Il cammino attraversa l’Isola mettendo in collegamento luoghi e paesaggi spesso lontani dai tradizionali circuiti turistici.

Sono 650 i chilometri che separano Mozia, nel Trapanese, da Kamarina, nel Ragusano. Un itinerario che permette di attraversare una Sicilia fatta di archeologia, natura, piccoli centri, antiche strade e testimonianze di una storia millenaria.

Oggi l’intero percorso è segnalato attraverso frecce e pali bassi, mentre il sito internet ufficiale consente ai camminatori di reperire informazioni e scaricare le 38 tracce che compongono l’itinerario.

Un patrimonio che negli anni ha contribuito a trasformare la Trasversale Sicula in uno dei cammini più conosciuti dell’Isola.

La Trasversale Sicula entra nei Cammini d’Italia

Un riconoscimento importante è arrivato con l’inserimento della Trasversale Sicula tra i Cammini d’Italia, anche grazie all’impegno dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.

Il progetto è inoltre inserito nel lavoro del Coordinamento regionale dei Cammini e Sentieri di Sicilia, sostenuto dall’Assessorato regionale al Turismo e allo Spettacolo e nato con l’obiettivo di promuovere e sostenere i numerosi cammini presenti sul territorio siciliano.

Un percorso che non è quindi soltanto un itinerario fisico, ma una vera infrastruttura culturale capace di mettere in rete territori e comunità.

Il docufilm racconta il patrimonio attraversato

La serata di Kamarina sarà soprattutto un’occasione per raccontare, attraverso le immagini, ciò che è accaduto lungo questi dieci anni.

Il docufilm sulla Trasversale Sicula ripercorre il cammino e l’enorme patrimonio archeologico, naturalistico e culturale incontrato lungo i 650 chilometri.

La proiezione sarà possibile grazie alla disponibilità del Parco Archeologico di Kamarina e alla collaborazione del suo direttore, l’architetto Giuseppe Morando.

L’evento gode inoltre del patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della presidente Maria Rita Schembari, dei sindaci di Ragusa e Vittoria e di altre istituzioni pubbliche e private che negli anni hanno sostenuto il progetto.

Un omaggio a Claudio Lo Forte

La serata avrà anche un momento particolarmente significativo.

Nel decimo anniversario della Trasversale Sicula, gli organizzatori hanno scelto di ricordare quei “trasversali” che non ci sono più.

Dopo l’omaggio all’artista Momò Calascibetta, celebrato ad aprile nell’ambito dell’evento di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, il prossimo appuntamento dedicato alla memoria sarà quello del 4 ottobre, durante la quarta Giornata regionale dei Cammini di Sicilia a Enna, con il ricordo di Angelo Aparo.

A Kamarina, invece, il tributo sarà dedicato a Claudio Lo Forte, uno dei primi a percorrere la Trasversale Sicula e a farla propria.

A ricordarlo saranno anche i volontari della Protezione Civile 107 “Caruano” di Vittoria, di cui Lo Forte faceva parte.

Una passeggiata al tramonto prima del film

L’appuntamento del 27 agosto comincerà già alle 19, quando sarà possibile entrare nel Parco Archeologico e partecipare liberamente a una passeggiata al tramonto.

Alle 20 è previsto un breve aperitivo offerto da Don Panino di Scoglitti.

Alle 21, dopo i saluti istituzionali, prenderà quindi il via la proiezione del docufilm.

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