Maria Occhipinti, trent’anni dopo Ragusa torna a interrogarsi sulla sua eredità: “La Rotonda diventi un luogo vivo”

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Trent’anni dopo la sua scomparsa, Maria Occhipinti continua a parlare al presente. La sua storia, il suo coraggio e le sue battaglie tornano al centro dell’attenzione a Ragusa attraverso la proposta della Consulta Femminile, che chiede di trasformare la Rotonda a lei dedicata in uno spazio vivo di memoria, partecipazione e cittadinanza.

L’obiettivo non è limitarsi a una celebrazione dell’anniversario, ma utilizzare questa ricorrenza come punto di partenza per un progetto più ampio. Una proposta che parte dalla memoria di una delle figure più significative della storia civile ragusana per arrivare a una riflessione più generale sulla presenza delle donne nella memoria pubblica della città.

La memoria di Maria Occhipinti non può restare su una targa

Per la Consulta Femminile, ricordare Maria Occhipinti significa innanzitutto evitare che la sua storia venga confinata al passato. La sua figura rappresenta ancora oggi un riferimento per parlare di libertà, dissenso, giustizia e responsabilità civile.

Il trentesimo anniversario della scomparsa, ricorso il 20 agosto, diventa così l’occasione per rilanciare una proposta concreta: restituire alla Rotonda dedicata a Occhipinti un’identità riconoscibile e coerente con il valore della donna alla quale è intitolata.

Oggi, secondo la Consulta, quello spazio versa in condizioni di trascuratezza. La targa risulta sbiadita e manca un apparato informativo capace di spiegare a cittadini e visitatori chi fosse Maria Occhipinti e quale posto occupi nella storia di Ragusa.

Il rischio, sottolinea la Consulta, è che un luogo dedicato a una figura così importante finisca per essere percepito semplicemente come un punto panoramico, perdendo il significato della memoria che dovrebbe custodire.

Dalla riqualificazione a un vero spazio di memoria

La proposta avanzata dalla Consulta Femminile guarda quindi oltre la semplice sistemazione dello spazio. L’idea è costruire, insieme all’Amministrazione comunale, un progetto capace di trasformare la Rotonda Maria Occhipinti in un presidio permanente di cultura e cittadinanza.

Tra le ipotesi figurano il recupero dell’area, una nuova targa con contenuti narrativi e un QR code attraverso il quale poter approfondire la storia e la figura di Occhipinti.

Ma il progetto punta soprattutto al coinvolgimento della comunità. La Consulta propone infatti di coinvolgere le scuole attraverso un concorso di idee e di costruire una programmazione culturale che possa riportare periodicamente cittadini e giovani in quel luogo.

Non soltanto, dunque, un nome inciso su una targa, ma una storia da conoscere, raccontare e discutere.

La battaglia della Consulta per rendere visibili le donne

La proposta si inserisce in un percorso che la Consulta Femminile di Ragusa porta avanti da anni sul tema della memoria femminile nello spazio pubblico.

L’organismo ha promosso iniziative dedicate alle Madri Costituenti, ha valorizzato la figura di Rosa Balistreri attraverso l’intitolazione del chiostro del Centro Commerciale Culturale e ha sostenuto progetti legati alla toponomastica femminile, all’educazione e alla cultura.

La questione, secondo la Consulta, è anche simbolica: una città che racconta prevalentemente la storia degli uomini rischia di restituire alle nuove generazioni una memoria inevitabilmente parziale.

Da qui la volontà di aumentare la visibilità delle donne che hanno contribuito alla crescita civile, culturale e sociale della comunità.

Chi era Maria Occhipinti, la donna che scelse il dissenso

La figura di Maria Occhipinti è legata a una delle pagine più significative della storia civile della Sicilia del dopoguerra. Il suo nome è associato alla scelta di opporsi all’ingiustizia e alla guerra e a una vicenda personale nella quale il dissenso diventò una forma di responsabilità civile.

Il valore della sua testimonianza, per la Consulta, sta proprio nella capacità di trasformare le proprie convinzioni in scelte concrete, anche quando queste comportano un prezzo personale elevato.

Ricordarla oggi significa quindi parlare alle nuove generazioni di libertà e partecipazione, ma anche della possibilità di assumersi responsabilità di fronte alle ingiustizie.

Una Rotonda per Maria Occhipinti, un progetto per tutta Ragusa

La Consulta Femminile ha già avviato un’interlocuzione con il sindaco e con l’assessora alle Pari Opportunità per discutere la possibilità di realizzare il progetto.

Il percorso richiederà tempi di confronto e progettazione. Proprio per questo la Consulta non considera il trentesimo anniversario come il momento conclusivo delle celebrazioni, ma come l’avvio di un percorso destinato a proseguire nel tempo.

La Rotonda potrebbe così diventare un luogo capace di unire memoria e presente: uno spazio nel quale conoscere la storia di Maria Occhipinti, approfondirne il pensiero e riflettere sul ruolo delle donne nella società.

“La memoria è il futuro che scegliamo di costruire”

Il messaggio lanciato dalla Consulta Femminile va oltre la singola iniziativa. La memoria, sottolinea, non vive soltanto nelle ricorrenze, ma nei luoghi che una comunità decide di custodire e nelle storie che sceglie di trasmettere.

Da questo punto di vista, la valorizzazione della Rotonda Maria Occhipinti assume un significato che supera la riqualificazione urbana. Diventa un atto culturale e civile, attraverso il quale Ragusa può riconoscere concretamente il contributo delle donne alla propria storia.

L’invito è rivolto all’Amministrazione comunale, alle istituzioni, alle scuole e alla cittadinanza. L’obiettivo è costruire un progetto condiviso che renda quel luogo riconoscibile, vivo e partecipato.

Perché, trent’anni dopo la sua scomparsa, Maria Occhipinti continua a interrogare Ragusa. E la risposta, questa volta, potrebbe essere scritta non soltanto nei libri di storia, ma anche nei luoghi della città.

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