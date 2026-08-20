Festa della Madonna di Portosalvo a Scoglitti: la festa esterna, la processione a mare

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Festa in onore della Madonna di Portosalvo, patrona di Scoglitti. Contrariamente a quanto avviene in altre località marine, a Scoglitti la festa è in programma il 23 agosto, subito dopo la festa dell’Assunta, che si celebra a Ferragosto.

Il programma dei festeggiamenti ha preso il via il 15 agosto e prosegue con alcune iniziative collaterali. Giovedì 20 agosto nella rinnovata piazza Cavour, su cui si affaccia la chiesa, si svolgeranno dei giochi a squadre per padri e figli insieme.

Venerdì 21 agosto la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo di Caltanissetta, Mario Russotto, originario di Vittoria.

In serata, alle 21, si svolgerà la processione lungo la Riviera Kamarina con il Rosario itinerante sul tema “Con Maria lungo le strade della vita”.

Sabato 22 agosto, sarà il giorno del carretto itinerante per la raccolta degli alimenti che saranno donati per chi ha bisogno. L’iniziativa è curata dalla Società San Vincenzo de Paoli.

La sera, a partire dalle 20, si svolgerà la “Sagra del Pesce” nella piazzetta San Francesco di Paola, seguita da uno spettacolo musicale.

Domenica 23 agosto è il giorno clou della festa con la doppia processione del simulacro di Santa Maria di Portosalvo. Al mattino, dopo le messe, il simulacro lascerà la chiesa alle 11,30 per dirigersi verso il proto. Qui si svolgerà la tradizionale processione a mare con il simulacro che verrà issato su un peschereccio e percorrerà il tratto di mare antistante il porto dapprima in direzione di Gela, poi in direzione di Kamatina e del fiume Ippari. Poi il simulacro rientrerà in chiesa.

Nel pomeriggio alle 17 si svolgerà la tradizionale “Antinna a mari”, con i giovani scoglittiesi che si cimenteranno nel percorso su un’asta issata su una barca fino a riuscire a raggiungere una bandierina posta sulla sommità.

La sera, alle 23, la seconda processione per le vie della città.

A conclusione lo spettacolo pirotecnico sul tema “Splendente più della luna, più chiara delle stelle”.

(foto dalla pagina facebook parrocchia Santa Maria di Portosalvo – Scoglitti)

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