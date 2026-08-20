Scoglitti, l’opera “Eclissi di tonno” dell’artista Sergio Cimbali collocata in piazza Fratelli Cervi

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È stata inaugurata ieri a Scoglitti l’opera “Eclissi di tonno”, dell’artista scoglittiese Sergio Cimbali. L’opera è stata collocata in piazza Fratelli Cervi, uno dei luoghi più emblematici della frazione, alle spalle di via Messina, su cui si affaccia l’edificio della scuola primaria Don Bosco, alcuni bar, alberghi e ristoranti e a poche decine di metri dal secondo istituto scolastico della frazione, la scuola secondaria di primo grado “Leonardo Sciascia”.

Per l’inaugurazione erano presenti, insieme all’artista, il sindaco Francesco Aiello, gli assessori Arturo Barbante e Salvatore Avola, Amedeo Fusco, esperto d’arte e organizzatore di eventi.

Barbante ha sottolineato e presentato le caratteristiche dell’opera, realizzata in metallo, con “un tonno che sembra sguizzare, un tonno che richiama la vita della marineria e che è un omaggio al mondo del lavoro”. Il pesce “sembra uscire dal fondo, con un movimento che si inarca e spingendosi in avanti, proiettato verso chi guarda”.

foto dalla pagina facebook di Gianluca Salvo

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