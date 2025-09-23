Torna l’onda blu dei volontari Plastic Free: appuntamento a Modica

Torna l’onda blu dei volontari Plastic Free in Sicilia con l’evento nazionale “Sea & Rivers”, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre, dedicato alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua. L’iniziativa, promossa da Plastic Free Onlus, gode del patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della collaborazione di MINI Italia.

In Sicilia saranno 15 gli appuntamenti complessivi, e tra questi spiccano le attività nella provincia di Ragusa, con clean up e raccolte plastiche a Modica e nelle aree circostanti, per sensibilizzare cittadini e giovani alla tutela dell’ambiente.

Focus sulle tappe ragusane

Domenica 28 settembre, Modica sarà protagonista con un intervento di pulizia urbana, coinvolgendo volontari locali, famiglie e scuole del territorio. L’obiettivo è ripulire spazi pubblici e corsi d’acqua, sensibilizzando la comunità sui rischi legati all’inquinamento da plastica e microplastiche.

Secondo Fabio Pipitone, referente regionale Plastic Free Sicilia: “In Sicilia registriamo sempre una partecipazione straordinaria dei più giovani. La loro voglia di cambiamento dimostra che invertire la rotta è possibile, ma solo se agiamo oggi. La nostra vittoria più grande? Vedere i giovani diventare esempio per gli adulti”.

Un impegno nazionale e globale

Plastic Free Onlus, nata nel 2019, in soli sei anni ha organizzato oltre 8.800 eventi in Italia, rimuovendo più di 4,6 milioni di chili di plastica. L’emergenza non è solo ambientale: studi scientifici hanno rilevato la presenza di microplastiche e nanoplastiche nel sangue, nei polmoni e nei tessuti umani, evidenziando rischi per la salute pubblica.

Come partecipare

Tutti i cittadini, famiglie, associazioni e scuole possono aderire gratuitamente agli eventi: basta visitare www.plasticfreeonlus.it/eventi

