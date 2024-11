Torna la rassegna dedicata agli spettatori più piccoli. Da domenica 24 novembre il “Donnafugata dei piccoli”

Il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla si prepara a regalare momenti di magia con la nuova stagione della rassegna teatrale “Donnafugata dei Piccoli”, un’iniziativa dedicata a bambini e famiglie per avvicinarli alla bellezza del teatro. Sotto la direzione artistica di Fabio Guastella, la rassegna offre un ricco programma di spettacoli che unisce intrattenimento e riflessione, affrontando temi come amicizia, responsabilità, giustizia sociale e protezione dell’ambiente. Gli spettacoli andranno in scena da novembre a marzo, ogni domenica, con doppia replica alle 17:00 e alle 18:30.

Calendario degli Spettacoli

24 novembre 2024 – “La piccola fiammiferaia”

Un classico di Hans Christian Andersen, con testo e regia di Fabio Guastella, che invita alla riflessione sulle disuguaglianze e sulle difficoltà dell’infanzia.

Interpreti: Valentina Cannizzo e Dora Schembri, musiche originali di Peppe Arezzo.

22 dicembre 2024 – “Canto di Natale”

La celebre storia di Charles Dickens, un viaggio di redenzione con il protagonista Scrooge.

Regia: Santi Cicardo.

Interpreti: Davide Lo Coco, Irene Maiullari, Enrica Volponi Spena.

19 gennaio 2025 – “Che fine ha fatto Pinocchio?”

Una fiaba musicale che esplora la crescita e l’amicizia, con un inedito Pinocchio più maturo e un Grillo Parlante severo.

Di: Paolo Zagame.

Con: Donato Urso, Paolo Zagame, Federica Zuccarello.

16 febbraio 2025 – “Una missione per Gufetta”

Uno spettacolo che affronta il tema dei cambiamenti climatici in modo creativo e divertente.

Testo e regia: Iridiana Petrone.

Con: Loriana Rosto, Iridiana Petrone, musiche di Giuseppe Minutolo.

16 marzo 2025 – “Martina e la nuvola”

Una nuova produzione della Compagnia Décalé, che mescola ecologia e amicizia in una narrazione avvincente.

Di e con: Andrea Saitta e Noemi Quattrocchi.

Informazioni e Prenotazioni

Per dettagli, prenotazioni e abbonamenti:

📞 334.2208186

🌐 www.teatrodonnafugata.it

