Torna la normalità a Catania: riaperto lo spazio aereo, voli regolari

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Torna alla normalità l’operatività dell’aeroporto di Catania dopo le restrizioni scattate a causa dell’attività vulcanica dell’Etna. Il passaggio dello stato di allerta da RED a ORANGE ha consentito di riaprire i settori dello spazio aereo precedentemente chiusi e di cancellare tutte le limitazioni disposte nelle ore precedenti.

A comunicarlo è SAC, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, che ha annunciato il ripristino immediato delle attività di volo sia in arrivo sia in partenza.

Etna, l’allerta passa da rosso ad arancione

La svolta è arrivata con il cambio del livello di allerta relativo alle attività vulcaniche dell’Etna. Il passaggio da RED a ORANGE ha determinato la riapertura dei settori dello spazio aereo che erano stati chiusi e la conseguente cancellazione delle restrizioni operative.

Una decisione che consente allo scalo etneo di tornare alla piena operatività, dopo una fase caratterizzata dalla necessità di contingentare il traffico aereo a causa della presenza di cenere vulcanica in atmosfera.

Aeroporto di Catania, ripartono arrivi e partenze

La comunicazione di SAC è chiara: sono state ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo.

I passeggeri possono quindi tornare a fare riferimento alla normale operatività dello scalo, fermo restando che l’attività dell’Etna resta un fenomeno in evoluzione e che eventuali nuove variazioni delle condizioni vulcaniche potrebbero determinare ulteriori aggiornamenti.

La riapertura rappresenta comunque un ritorno alla normalità dopo le limitazioni che avevano interessato lo spazio aereo e gli arrivi nello scalo catanese.

Stop alle restrizioni: lo scalo torna operativo

Con la riapertura dei settori precedentemente chiusi vengono dunque cancellate tutte le restrizioni disposte durante la fase di maggiore criticità. L’aeroporto di Catania torna operativo sia per gli aerei in arrivo sia per quelli in partenza.

Per i viaggiatori si tratta di una notizia attesa, soprattutto dopo le limitazioni che avevano imposto una gestione contingentata degli arrivi.

Etna e voli, situazione in evoluzione

Il passaggio dell’allerta da rosso ad arancione segna un miglioramento del quadro operativo, ma l’Etna continua a essere monitorato. La situazione dello spazio aereo rimane pertanto legata all’evoluzione dell’attività vulcanica.

Per chi deve volare da o verso Catania, il consiglio resta quello di verificare comunque lo stato del proprio volo con la compagnia aerea, soprattutto nelle prossime ore, in considerazione della natura dinamica dell’attività del vulcano.

Intanto, però, la notizia è ufficiale: a Catania si torna a volare senza le restrizioni precedentemente in vigore.

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