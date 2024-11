Tir contro automobile. Tanta paura per il conducente dopo impatto con il mezzo pesante fuori controllo

Modica – Ferito ma non versa in gravi condizioni. E’ questo lo stato clinico dell’uomo che era al volante di una Citroen C4 rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla strada ex provinciale che collega Modica con Giarratana nella zona di Loreto Gallinara. L’autovettura è stata investita da un Tir il cui conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, secondo i primi rilievi dell’incidente eseguiti dal personale della Polizia Locale di Modica.

Un scontro violento consumato nella corsia opposta alla direzione di marcia al sopraggiungere della Citroen C4. Il ferito, modicano di 67 anni, è stato soccorso e trasferito all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Le sue condizioni cliniche non desterebbero particolari criticità. La pioggia che si è abbattuta per l’intera giornata nell’area iblea potrebbe aver provocato l’incidente. Ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata