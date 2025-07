The Kolors, Mannoia, De Andrè e Banksy: l’estate dei grandi nomi a Modica

L’estate a Modica si trasforma in spettacolo. Con il ritorno di “In Teatro Aperto”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi, la città barocca torna a essere punto di riferimento per la cultura siciliana. Musica, teatro, tributi e mostre internazionali animeranno Modica e Marina di Modica da luglio a settembre, in una programmazione pensata per coinvolgere residenti e turisti in un’esperienza artistica diffusa e coinvolgente.

I grandi protagonisti della musica

Tre nomi su tutti accendono il cartellone 2025: il 9 agosto all’Auditorium del Mediterraneo arrivano i The Kolors con il tour “Summer 2025”, una serata all’insegna di energia pura, hit travolgenti e sonorità internazionali. il 13 agosto, emozione allo stato puro con Cristiano De André e “De André canta De André”, un viaggio intenso e struggente nel repertorio del padre Fabrizio. Il 30 agosto, gran finale con Fiorella Mannoia, che salirà sul palco con orchestra per un live elegante e potente, tra le sue canzoni più amate e nuovi arrangiamenti sinfonici.

Tributi, teatro e feste per tutti

“In Teatro Aperto” non è solo musica d’autore. Il 14 agosto si canta e si sogna con “Queentessenza”, il miglior tributo italiano ai Queen, mentre il 16 agosto l’omaggio va a Riccardo Cocciante con le voci di Marco Vito e Gian Marco Schiaretti, per una serata carica di emozioni.

Il 12 agosto, piazza del Mediterraneo si trasformerà in una grande pista da ballo con la Notte Italiana Disco – Italia ’90, evento gratuito che riporta in vita le atmosfere e la musica degli anni Novanta. Tra gli altri appuntamenti da segnare in agenda anche “Love Morricone” (22 agosto), uno spettacolo sinfonico dedicato al grande compositore.

Non mancheranno poi i momenti dedicati al teatro popolare, con le compagnie locali che porteranno in scena spettacoli divertenti e coinvolgenti come “A sacra famigghia” (26 luglio), “L’antidoto” (3 agosto) e “Biscotti alle noci” (23 agosto).

Banksy a Modica: arte che lascia il segno

Tra gli eventi più attesi, anche la mostra internazionale “Banksy – Realismo Capitalista. L’arte in assenza di utopie”, inaugurata il 31 maggio e visitabile fino al 2 novembre presso il MARF dell’Ex Convento del Carmine. A cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, l’esposizione porta a Modica la provocazione, l’ironia e l’impegno sociale dell’artista più enigmatico della contemporaneità.

Un’estate che parla al territorio

“Una stagione pensata per tutti, che unisce spettacolo, bellezza e identità territoriale” – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – “Dai big della musica ai tributi più raffinati, passando per il teatro amatoriale e le serate a ingresso libero: sarà un’estate indimenticabile”. Informazioni e biglietti

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili al botteghino del teatro e online su ciaotickets.com e ticketone.it. Per aggiornamenti e programma completo è possibile visitare il sito www.fondazioneteatrogaribaldi.it o seguire le pagine social ufficiali.

