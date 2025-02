Terremoto nel Vittoria calcio: Il nuovo allenatore sarà Nicola Terranova

Nicola Terranova sarà il nuovo allenatore del Vittoria. Non c’è ancora l’ufficialità e la firma sul contratto perché il nuovo tecnico è ancora legato da un contratto con la Nissa, con cui ha cominciato il campionato di Eccellenza. A breve, Terranova dovrebbe formare la risoluzione del contratto e accettare la proposta del Vittoria.

Il nuovo tecnico, originario di Mazara del Vallo, ha 50 anni. Alle sue spalle due promozioni di fila, con la Nissa e l’Akragas. Un ruolino di marcia e una carta d’identità che lo disegnano come un allenatore vincente, anche se all’inizio della stagione aveva dovuto lasciare la Nissa, dopo alcuni cambiamenti nell’organico della squadra.

Renato Mancini, l’allenatore calabrese che a inizio stagione era subentrato a Danilo Rufini, il tecnico protagonista del successo nel campionato scorso. Mancini paga alcuni risultati altalenanti dell’ultima parte del campionato e soprattutto il pari esterno di domenica scorsa contro il Rosmarino, a Sant’Agata di Militello, che hanno fatto scivolare il Vittoria al quinto posto in classifica, scavalcato anche da Nebros e Avola. Quando mancano nove giornate alla conclusione del campionato, il Vittoria si trova a sette punti dalla capolista Milazzo: difficile riuscire a colmare questo svantaggio. Ben cinque squadre si trovano nel gruppetto di testa. Ci sono anche il Modica, a un punto dalla capolista e suo principale antagonista, Avola e Nebros. Una squadra sarà promossa in serie D, le altre disputeranno i play off. Determinante anche lo stato di salute della squadra per la parte finale del campionato. E determinante sarà anche concludere il campionato più in alto possibile per affrontare nel miglior modo possibile il rush finale.

