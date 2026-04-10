Murales allo stadio di Vittoria: arte e tifo per ricordare Turi Ottone

Sarà una serata carica di emozione quella di martedì 14 aprile a Vittoria, quando alle ore 20 verrà presentato il nuovo murales dedicato alla Curva Sud “Turi Ottone”, nell’area esterna dello Stadio Gianni Cosimo.

Un’opera che va oltre l’arte urbana: un simbolo identitario che rafforza il legame tra squadra, tifoseria e comunità, trasformando lo spazio attorno allo stadio in un punto di riferimento visivo e culturale.

Un progetto nato dall’unione tra squadra e tifosi

Il murales è il risultato della sinergia tra l’FC Vittoria e il gruppo organizzato UV93, uniti dalla stessa passione per i colori biancorossi.

Un’iniziativa che punta a rendere il piazzale esterno dello stadio un vero e proprio “tempio della passione”, dove il tifo diventa espressione visiva e collettiva.

«Questo murales è il manifesto della nostra fede – dichiarano gli ultras – un simbolo visibile di appartenenza, dove città e stadio parlano la stessa lingua».

Il ricordo di Turi Ottone tra memoria e legalità

Al centro dell’opera c’è la figura di “Turi Ottone”, simbolo autentico del tifo locale e vittima innocente di mafia, il cui ricordo viene oggi affidato a un segno destinato a durare nel tempo.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore allo Sport Fabio Prelati:

«Non è solo un omaggio sportivo, ma un messaggio forte di legalità, memoria e impegno civile che la città deve trasmettere alle nuove generazioni».

Playoff nel mirino: il murales come spinta per la squadra

L’inaugurazione arriva in un momento chiave della stagione per l’FC Vittoria, impegnato nella corsa ai playoff.

Il gruppo UV93 rilancia:

«Stiamo creando una base simbolica per un tifo compatto e caloroso, pronto a diventare il dodicesimo uomo in campo».

Un messaggio condiviso anche dal presidente Vittorio Pinnolo:

«Questo murale è il segno concreto dell’amore della città per la squadra. In un momento decisivo, sapere di avere questo sostegno ci dà una spinta in più».

Una festa per tutta la città

L’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza e si preannuncia come una vera festa popolare, capace di unire sport, cultura e identità.

© Riproduzione riservata