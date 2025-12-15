Terremoto nel Mar Ionio di magnitudo 4.0: rilevato dal sismografo più profondo del Mediterraneo

CATANIA – Alle 10:11 di questa mattina, la sala di sorveglianza sismica dell’INGV di Roma ha registrato un terremoto di magnitudo 4.0 nel Mar Ionio meridionale, a una profondità di circa 32 chilometri. A contribuire alla localizzazione dell’evento è stata la stazione sismica “Marine Hazard Portopalo” (MHPPL), nota come Seasmo, installata a 3.500 metri di profondità a circa 80 chilometri a sud-est di Portopalo di Capo Passero. Si tratta del sismometro più profondo del Mediterraneo. Seasmo, integrata nella rete sismica nazionale dell’INGV, è collegata via cavo elettro-ottico alla terraferma, permettendo la trasmissione di dati ad alta frequenza e in tempo reale. Il sistema, frutto della collaborazione tra INGV e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è connesso all’infrastruttura KM3NeT/Arca, gestita da Idmar, il più grande laboratorio marino europeo per la ricerca scientifica. La stazione sarà presto integrata anche nel Centro Allerta Tsunami dell’INGV, migliorando la sorveglianza sismica e la sicurezza nel Mediterraneo.



