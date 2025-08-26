Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4.7 al largo di Trapani: avvertita fino a Palermo

Paura all’alba in Sicilia per una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,7, registrata martedì mattina alle 06:07 al largo di Trapani. Il sisma, rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto epicentro nel Tirreno meridionale, circa 80 km a ovest delle Isole Egadi, con una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato avvertito chiaramente dalla popolazione non solo a Trapani, ma anche a Marsala, Favignana e in alcune zone di Palermo, soprattutto ai piani alti degli edifici. Per fortuna, al momento non si registrano danni a persone o cose, ma la paura tra residenti e turisti è stata forte.

Testimonianze e reazioni

Molti cittadini hanno raccontato la propria esperienza sui social, descrivendo la scossa come “breve ma intensa”. Alcuni turisti hanno riferito di essere stati svegliati improvvisamente, generando momenti di apprensione nelle strutture ricettive della costa occidentale siciliana.

Altre scosse in Sicilia

Non solo Trapani. Sempre in Sicilia, alle 05:07, circa un’ora prima, si era verificata un’altra scossa di magnitudo 2,9 al largo della costa nord-orientale, vicino a Messina, a una profondità di 6,2 km.

Nella serata di lunedì, alle 20:28, era stato invece rilevato un sisma di magnitudo 2,3 nel Mare Tirreno centrale, non percepito in modo significativo dalla popolazione.

