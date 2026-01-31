Tentato furto in abitazione a Vittoria: ladri messi in fuga

Tentativo di furto in abitazione nel pomeriggio di oggi a Vittoria, dove l’intervento tempestivo delle Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza” ha impedito che l’intrusione andasse a segno.

L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione proveniente da un’abitazione della città. Giunte sul posto, le guardie giurate hanno effettuato un controllo dell’immobile, accertando che ignoti avevano tentato di introdursi all’interno manomettendo una finestra sul lato giardino.

Il tentativo di effrazione ha però attivato il sistema di antifurto, che ha fatto scattare immediatamente l’intervento dell’autopattuglia. L’arrivo delle guardie giurate ha costretto i malintenzionati a darsi alla fuga, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto è stato quindi allertato il Numero Unico di Emergenza 112. Sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno avviato gli accertamenti di rito e acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza, utili per l’identificazione dei responsabili.

Non si segnalano danni rilevanti né furti all’interno dell’abitazione. Le indagini sono in corso.



© Riproduzione riservata