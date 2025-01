Tentativo di furto con spaccata a Comiso. Dopo Vittoria sale la preoccupazione. VIDEO

Tentato furto con spaccata la notte scorsa a Comiso. Un ladro solitario ha preso di mira un negozio di telefonia in via San Biagio a Comiso, all’ingresso della città per chi proviene da Vittoria.

Un uomo, a bordo di una Y 10 di colore blu, utilizzata come ariete, ha cercato di colpire la vetrata del negozio. I vari tentativi sono però andati a vuoto a causa della vetrata antisfondamento che ha retto all’urto, nonché di uno scalino che ha bloccato l’auto in velocità. Dopo due tentativi il ladro ha desistito ed è fuggito in direzione Vittoria. Nell’auto si è staccato il paraurti e si è rotta una ruota.

Le “spaccate” quindi, dopo Vittoria, si sono spostate a Comiso dove tra l’altro qualche giorno fa era stato preso di mira un rifornimento di benzina lungo la strada provinciale che collega Comiso all’aeroporto. I ladri, anche qui, hanno sfondato la vetrata e hanno rubato 20 euro. I danni alle due strutture sono ingenti.

Ricerca fotografica di Franco Assenza

