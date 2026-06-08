Tentata rapina al supermercato a Ragusa: 23enne condannato a 3 anni

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Secondo la tesi dell’accusa aveva rubato un ciclomotore a Comiso e, assieme ad un complice mai identificato, si era recato in pieno giorno al supermercato Despar di viale dei Platani a Ragusa dove aveva tentato di mettere in atto una rapina. Era il 22 ottobre del 2024. Tentata rapina e furto aggravato dal fatto di averlo commesso con la finalità proprio di compiere la rapina erano le ipotesi accusatorie in capo al giovane. Quel motorino era stato rubato davanti ad un istituto di formazione a Comiso quello stesso giorno. In due poi si erano recati a Ragusa con quello stesso motorino. In viale dei Platani, avevano lasciato il mezzo davanti alla porta del Despar. Una volta entrati, uno avrebbe puntato una pistola addosso alla cassiera intimandole di consegnare l’incasso. Lì, la reazione inaspettata di due dipendenti aveva messo in fuga i malviventi. Le indagini degli agenti del commissariato di Comiso e della Mobile di Ragusa avevano poi permesso di individuare uno dei due sospettati. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero rilevato un volto: si trattava di un 23enne originario di Vittoria e con precedenti, che venne arrestato e posto ai domiciliari a dicembre del 2025. Il giovane aveva ammesso i fatti e il suo legale, l’avvocata Alessandra Vicari, aveva fatto richiesta di rito abbreviato. Il 5 giugno la sentenza. Il gip ,del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, ha condannato il 23enne a 3 anni di reclusione, 1.200 euro di multa e al pagamento delle spese processuali. La pubblica accusa – attraverso il pm di udienza, il sostituto procuratore Alessio Cappello – aveva chiesto una pena di 4 anni. Le motivazioni della condanna, entro 90 giorni

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