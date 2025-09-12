Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Tentata estorsione a Catania: 33enne a Modica passa dal braccialetto elettronico al carcere
12 Set 2025 12:42
Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Modica hanno tratto in arresto un 33enne originario di Paternò e residente a Modica, a seguito di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania.
L’uomo era sottoposto a arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di tentata estorsione, commesso a Catania nell’ottobre 2024. Tuttavia, le ripetute violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura, accertate dagli agenti del Commissariato durante i normali controlli, hanno portato l’Autorità Giudiziaria a disporre la custodia cautelare in carcere.
Il 33enne è stato quindi associato alla Casa circondariale di Ragusa, dove sconterà la misura cautelare disposta dal Tribunale.
