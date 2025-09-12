Home / Cronaca

Tentata estorsione a Catania: 33enne a Modica passa dal braccialetto elettronico al carcere

12 Set 2025 12:42

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Modica hanno tratto in arresto un 33enne originario di Paternò e residente a Modica, a seguito di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania.

L’uomo era sottoposto a arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di tentata estorsione, commesso a Catania nell’ottobre 2024. Tuttavia, le ripetute violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura, accertate dagli agenti del Commissariato durante i normali controlli, hanno portato l’Autorità Giudiziaria a disporre la custodia cautelare in carcere.

Il 33enne è stato quindi associato alla Casa circondariale di Ragusa, dove sconterà la misura cautelare disposta dal Tribunale.

