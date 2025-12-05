Telecamere anti-rifiuti sulla Statale 115: Anas e Comune di Vittoria dichiarano guerra agli abbandoni

Anas Sicilia, in collaborazione con il Comune di Vittoria, ha attivato un nuovo sistema di videosorveglianza lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, per contrastare in modo deciso il crescente fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti.

L’installazione riguarda due telecamere dotate di alimentazione solare autonoma, posizionate nelle piazzole di sosta al km 290,280 e al km 300 della statale, in territorio di Vittoria. Le aree sono da tempo soggette alla presenza di rifiuti solidi urbani abbandonati da ignoti, con conseguenze negative sul decoro, sull’ambiente e sulla sicurezza dei viaggiatori.

Il sistema è progettato per operare senza interruzioni e per garantire un monitoraggio costante, anche in condizioni ambientali difficili. Una volta individuati i responsabili tramite le registrazioni video, sarà il Corpo di Polizia Municipale di Vittoria a procedere con l’identificazione e l’emissione delle relative sanzioni.

