Teatro: Enrico Lo Verso a Scicli è Uno, Nessuno, Centomila

Un successo replicato a grande richiesta di pubblico.

Si terrà domani sera, martedì 10 settembre alle 21:00 a Villa Penna, lo spettacolo di Enrico Lo Verso “Uno Nessuno Centomila” di Luigi Pirandello, nell’ambito della rassegna “Metti un libro a teatro”.

Lo spettacolo, in tournée da oltre 8 anni, vede unico protagonista l’attore siciliano Enrico Lo Verso.

Il 10 settembre, alle ore 21.00, lo spettacolo “ritorna” a essere rappresentato a Scicli, dopo il successo di cui tutti hanno memoria del 2018.

Ad annunciarlo il sindaco Mario Marino e gli assessori Valeria Timperanza e Gianni Falla.

Lo Verso “ritorna”, con un grande classico della letteratura: il capolavoro di Luigi

Pirandello, riadattato e diretto dalla regista Alessandra Pizzi.

Prodotto da Ergo Sum, il progetto è sostenuto dal MIC (Ministero della cultura), in collaborazione con il Comune di Scicli.

Biglietti in vendita su www.ciaotickets.com, presso tutti i punti vendita associati. Presso il botteghino la sera dello spettacolo. Presso Androne Palazzo Comunale (Commissariato Montalbano) Via Francesco Mormina Penna Scicli Tel 392 6568296/. Info e prenotazioni 327 909711.

Note sullo spettacolo

Enrico Lo Verso porta in scena “Uno Nessuno Centomila”, uno dei più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Lo spettacolo, prodotto da Ergo Sum, ha realizzato oltre 700 sold out in Italia e all’Estero, coinvolgendo oltre 400.00 spettatori, tra repliche serali e matinée. Insignito di premi e riconoscimenti, come il premio Franco Enriquez (ed. 2017) e il Premio Delia Cajelli per il teatro (ed. 2018), da oltre 8 anni in tournée, continua a conquistare l’attenzione del pubblico e della critica.



