Taormina, auto contromano in autostrada: poteva essere una tragedia
12 Ago 2025 09:24
Attimi di terrore ieri sera sull’autostrada A18 Messina–Catania. Alle 22.57 il Consorzio Autostrade Siciliane ha diffuso l’allerta: un’auto stava viaggiando contromano all’altezza di Taormina, diretta verso Messina.
Secondo le prime testimonianze, la vettura – una Opel Corsa – ha urtato di striscio un’altra auto nei pressi di Giardini Naxos, spezzando lo specchietto. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 22.10, con il veicolo lanciato a velocità sostenuta contro il flusso di traffico.
Per vedere il video:
https://www.facebook.com/reel/1048650437423251
