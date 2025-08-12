Home / Cronaca

Taormina, auto contromano in autostrada: poteva essere una tragedia

12 Ago 2025 09:24

Attimi di terrore ieri sera sull’autostrada A18 Messina–Catania. Alle 22.57 il Consorzio Autostrade Siciliane ha diffuso l’allerta: un’auto stava viaggiando contromano all’altezza di Taormina, diretta verso Messina.

Secondo le prime testimonianze, la vettura – una Opel Corsa – ha urtato di striscio un’altra auto nei pressi di Giardini Naxos, spezzando lo specchietto. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 22.10, con il veicolo lanciato a velocità sostenuta contro il flusso di traffico.

