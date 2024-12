Tamponamento a catena sulla SS.115 Vittoria-Acate: sei feriti, per fortuna non gravi

Un tamponamento a catena si è verificato lungo la SS 115 al chilometro 291, lungo la Vittoria-Acate, coinvolgendo quattro veicoli, tra cui un camioncino. L’incidente ha provocato sei feriti, fortunatamente nessuno in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia Stradale per i rilievi, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e dell’area, e i Carabinieri per gestire il traffico, evitando ulteriori disagi lungo la strada statale.

La dinamica sembra attribuibile a un tamponamento a catena, ma sono in corso accertamenti per chiarire le cause e le responsabilità. L’incidente ha causato rallentamenti nella circolazione, ma la situazione è stata prontamente gestita dalle autorità intervenute.

Contributo fotografico: Franco Assenza

