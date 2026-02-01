Successo al Trofeo Carnevale di Acireale per gli atleti della Running Ispica.

di Pinella Drago – Alla manifestazione organizzata dalla “Correndo per Aci”, con il patrocinio del Comune di Acireale e della Fondazione del Carnevale di Acireale, sotto l’egida della FIDAL, la Running Ispica ha partecipato con un numeroso gruppo di atleti. La gara è stata valevole come seconda prova del 31° Grand Prix Regionale di corsa su strada. Tanti gli atleti provenienti da tutta la Sicilia. “A rappresentare con orgoglio la nostra maglia, un gruppo numeroso e determinato di atleti che ha ben figurato lungo il veloce e tecnico tracciato cittadino” – commenta la dirigenza della società sportiva ispicese. Gli atleti della Running Ispica al traguardo si sono così presentati: Danilo Iacono (SM35) – 0:39:32; Pierpaolo Lucenti (SM35) – 0:39:37; Pietro Carbonaro (SM40) – 0:49:12: Ignazio D’Andrea Ignazio (SM55) – 0:49:18: Davide Frazzetto (SM) – 0:49:18; Andrea Leonardi (SM50) – 0:50:51: Claudio Cormaci Claudio (SM35) – 0:53:13; Salvatore Licciardello (SM55) – 0:55:42; Carlo Peluso (SM55) – 0:55:58; Molino Rosario (SM60) – 0:56:03; Salvatore Cormaci (SM70) – 0:57:51: Giuseppe Pitino (SM60) – 0:57:59. “Una prova affrontata con impegno e spirito di squadra, che conferma ancora una volta la costante presenza e competitività della nostra società nel panorama podistico regionale – conclude la società sportiva di atletica – complimenti vanno a tutti gli atleti per aver portato in alto i nostri colori in una manifestazione di grande prestigio e tradizione”.



