Struttura turistica fantasma scoperta a Scicli: maxi sanzione da 4 mila euro

Una struttura ricettiva completamente abusiva è stata scoperta a Scicli durante una serie di controlli mirati avviati dal Comune per contrastare l’evasione nel settore turistico. L’immobile operava senza alcuna autorizzazione: niente SCIA, nessun CIN e nessun CIR, risultando quindi invisibile al fisco e non registrato in nessuna banca dati ufficiale.

A seguito dell’accertamento, al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 4.000 euro, come previsto dalla normativa vigente.

L’operazione è stata condotta dagli ispettori di Polizia Locale Bartolomeo Pacetto e Antonino Mammana, che hanno incrociato verifiche sul territorio e ricerca digitale. L’indagine è infatti partita da un monitoraggio online delle piattaforme di prenotazione, proseguendo poi con controlli porta a porta e verifiche sull’effettiva esistenza della struttura, confrontandola con i dati del Ministero del Turismo.

Gli accertamenti non si fermeranno: il Comune fa sapere che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di abusivismo e tutelare sia gli operatori onesti che investono nel territorio sia i turisti che scelgono Scicli come meta delle loro vacanze.

© Riproduzione riservata