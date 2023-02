Straripa il Dirillo: chiusi i collegamenti per Gela. VIDEO

Ci troviamo in territorio di Acate, lungo la Vittoria-Gela. Siamo esattamente nella zona del fiume Dirillo. Qui, a causa delle abbondanti piogge dovute al ciclone mediterraneo, il fiume è straripato tanto da aver portato il livello dell’acqua a bordo strada.

CHIUSI I COLLEGAMENTI PER GELA

I campi, infatti, non riescono più a drenare l’acqua, dato che continua a piovere incessantemente da più di due giorni. Risultano chiusi i collegamenti per Gela sia dalla Sp 115 che dalla Sp 31 proprio a causa della non praticabilità delle strade.