Straniero espulso dall’Italia rientra illegalmente e viene beccato a Vittoria. Arrestato

Era stato espulso dal territorio italiano ma è stato nuovamente ritrovato dopo essere entrato illegalmente. I carabinieri hanno arrestato A.M., tunisino, 56 anni, beccato mentre si trovava nel centro storico di Vittoria in stato di ebbrezza. Dopo i controlli è emerso che l’uomo aveva diverse identità false ed era stato espulso dal Prefetto della Provincia di Lucca nel giugno 2022.

L’UOMO ERA ENTRATO ILLEGALMENTE NEL TERRITORIO ITALIANO



I Carabinieri hanno arrestato l’uomo per il reato di ingresso illegale nel territorio italiano prima del termine prescritto. Durante il procedimento di convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha confermato la misura precauzionale adottata dai Carabinieri, imponendo a A.M. l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in attesa del processo successivo.