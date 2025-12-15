Stramarina 6K: un evento di sport, benessere e socialità a Marina di Ragusa

Marina di Ragusa si prepara a diventare il cuore pulsante della Stramarina 6K, una manifestazione podistica che promette di coinvolgere atleti, famiglie e amanti del benessere in una giornata unica, all’insegna del movimento e della socializzazione. L’evento si terrà domenica 21 dicembre 2025, con partenza dallo spiazzale dell’ex depuratore, di fronte al rinomato ristorante La Falena. L’obiettivo è quello di coinvolgere l’intero litorale ibleo in un appuntamento che non è solo una gara sportiva, ma una vera e propria festa della comunità, che celebra lo spirito natalizio e la bellezza del territorio.

La Stramarina 6K: Un Percorso alla Scoperta del Litorale Ibleo

La Stramarina 6K è un evento aperto a tutti, pensato per chiunque voglia dedicarsi al movimento, indipendentemente dall’età o dal livello di allenamento. Il percorso di 6 km si snoda lungo la pista ciclabile e i tratti più panoramici di Marina di Ragusa, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire le bellezze naturalistiche del litorale. La manifestazione permette di scegliere se partecipare correndo o camminando, rendendo l’evento inclusivo e accessibile a chiunque, dai bambini agli adulti.

Con partenza fissata alle 10:00, i partecipanti avranno tempo dalle 9:00 per registrarsi e ritirare il materiale di partecipazione. L’arrivo sarà in Piazza Duca degli Abruzzi, dove la giornata proseguirà con intrattenimento, ristoro e musica, trasformando la Stramarina 6K in una vera e propria festa di comunità.

Quota di Iscrizione e Modalità di Partecipazione

La Stramarina 6K ha una quota di iscrizione di 10 euro per chi partecipa alla gara competitiva, mentre per chi opta per la camminata di benessere la quota è 5 euro. I bambini sotto i 10 anni possono partecipare gratuitamente, mentre i ragazzi dai 10 ai 16 anni beneficiano di una quota ridotta di 5 euro. Il ricavato dell’evento sarà destinato al sostegno delle attività organizzative e alla promozione di iniziative che valorizzano il territorio ibleo.

L’evento è aperto anche a tutte le associazioni della provincia che desiderano aderire, offrendo così un’occasione di aggregazione e sport per tutta la comunità.

Come Iscriversi

Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 20 dicembre alle ore 13:00. È possibile iscriversi presso MARINAMED (via Portovenere 1, Marina di Ragusa), dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Inoltre, il 14 dicembre ci sarà una sessione di iscrizioni in Piazza Duca degli Abruzzi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0932 1878999, 351 1623384

Oppure inviare un’email a: infocorpoinmovimento@gmail.com

