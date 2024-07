Strage di via D’Amelio: a Marina di Ragusa una fiaccolata. Per non dimenticare

Il prossimo 19 luglio, a Marina di Ragusa, si terrà una fiaccolata in ricordo della strage di via d’Amelio, un evento tragico che, trentadue anni fa, ha portato alla morte di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina. Questo evento è organizzato dalla rete di Libera, che continua a promuovere la memoria delle vittime e a sostenere un’informazione libera e veritiera come fondamento della democrazia.

La fiaccolata inizierà alle 21:30 da piazza Duca degli Abruzzi e raggiungerà piazza Malta, dove alle 22:00 avrà luogo un dibattito sul tema “INFORMAZIONE, DIRITTI, DEMOCRAZIA. L’informazione libera rafforza la democrazia”. Interverranno Carlo Ruta, giornalista e saggista, Bruno Giordano, magistrato, e Franca Antoci, giornalista. Il dibattito sarà moderato dal dott. Gianluca Floridia, referente di Libera per il presidio di Ispica-Pozzallo.

Questo momento di riflessione e confronto è particolarmente significativo in un periodo storico in cui la libertà di stampa e altre componenti fondamentali della vita democratica sono minacciate. Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, ha recentemente sottolineato l’importanza della verità e del coraggio nel giornalismo, ricordando figure come Ilaria Alpi, esempio di integrità e dedizione nella ricerca della verità. Le sue parole, pronunciate il 21 marzo a Roma durante la giornata della memoria e dell’impegno, sono un monito a non tacere di fronte all’ingiustizia e a fare sentire la propria voce per difendere la democrazia.

L’invito è aperto a tutte e tutti, per partecipare a questo importante evento di memoria e impegno, ribadendo l’importanza di un’informazione libera come pilastro di una società democratica.

