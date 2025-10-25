Stop a fast food e H24 nel cuore di Vittoria: le nuove regole dell’ordinanza sindacale

Un’ordinanza sindacale che fa discutere a Vittoria: vietata l’apertura di h24, minimarket, fast food, sale giochi e altre attività simili nel centro storico. Il motivo? Tutelare il decoro urbano e la sicurezza. L’Amministrazione comunale di Vittoria chiarisce i contenuti e le finalità dell’ordinanza sindacale n. 77 del 14 ottobre 2025, mirata a tutelare il decoro urbano, la sicurezza e il valore storico-architettonico del centro cittadino e dei luoghi di interesse socio-culturale.

Il provvedimento stabilisce il divieto di apertura di nuove attività commerciali ritenute incompatibili con l’identità del centro storico, tra cui H24, fast food, mini market, phone center, sale giochi, compro oro, sexy shop, money transfer e attività artigianali non coerenti con il contesto urbano di pregio. Restrizioni analoghe si applicano anche nelle vicinanze di scuole, chiese e luoghi culturali, per preservare la coerenza e la vivibilità di queste aree.

«Il cuore della città non può essere lasciato al caso – spiega il Sindaco Francesco Aiello – dobbiamo proteggere il patrimonio architettonico e garantire un centro storico bello, sicuro e vivibile. Questa misura è a favore di cittadini, commercianti virtuosi e delle nuove generazioni».

L’ordinanza rientra in una strategia più ampia di rigenerazione del centro storico, che punta a promuovere attività artigianali, culturali e gastronomiche di qualità, rafforzando l’identità e l’attrattività di Vittoria.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che la città sta vivendo un momento complesso, segnato da tensioni sociali che richiedono un maggiore senso civico e ordine pubblico. L’ordinanza è già in vigore e prevede sanzioni per le violazioni, con il Comune pronto a collaborare con Forze dell’ordine e associazioni di categoria per garantirne il rispetto e valorizzare il patrimonio storico e culturale della città.

© Riproduzione riservata