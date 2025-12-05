Stefania Muriana lascia il Consiglio comunale di Scicli. Al suo posto và Giuseppe Riela

Le dimissioni presentate stamattina alla segreteria generale dell’ente dopo che Stefania Muriana, eletta nella lista civica “SiAmo Scicli”, ne ha parlato ampiamente con il sindaco Mario Marino. La già ex consigliera della lista civica più votata alle elezioni amministrative della primavera 2022 di professione avvocato del Foro di Ragusa lascia gli scranni per motivi strettamente personali e professionali. Nessun cedimento politico o dissenso in seno al gruppo civico in cui è stata eletta assieme alla presidente del Consiglio comunale Desirèe Ficili, all’assessore ai lavori pubblici Enzo Giannone, a Giuseppe Arrabito, a Lorenzo Bonincontro ed a Debora Iurato. A confermarla la stessa dimissionaria: “è stata un’esperienza esaltante che mi ha arricchita – commenta Stefania Muriana – ci siamo impegnati ed abbiamo lavorato senza alcuna limitazione. Se non fosse che sono obbligata a rientrare nel mio alveo personale e professionale, sarei di sicuro rimasta a svolgere il ruolo di consigliere comunale”. Più volte è stato detto di un suo vicino passaggio a partiti politici: c’è chi l’ha detta pronta ad entrare nella Dc di Ignazio Abbate e chi in Forza Italia dopo che nel partito di Antonio Tajani sono già passati Enzo Giannone e Giuseppe Arrabito vicini al parlamentare nazionale Nino Minardo. “Come ripeto non c’è, in questa mia decisione, nessun cambio di casacca. Sono stata eletta in una lista civica e mi ero ripromessa di rimanere civica fino alla fine della legislatura. Mi sono sentita costretta, ripeto per motivi personale e professionali, a lasciare il posto in consiglio comunale”. Al suo posto, nella prossima seduta d’aula, subentrerà Giuseppe Riela il primo dei non eletti nella lista civica SiAmo Scicli.





