Sport tutto l’anno a Modica: sbloccati fondi per campetto per i giovani e per campo bocce indoor

Trafila burocratica permettendo, Modica potrà avere presto usufruire di due strutture sportive molto attese ed utili alla socializzazione di grandi e piccini. Stiamo parlando del campetto di Via Sorda Sampieri che sarà sottoposto a riqualificazione e della realizzazione di un campetto bocce coperto.

L’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo ha infatti emesso i mandati di liquidazione a favore del Comune di Modica per un totale di 194 mila da utilizzare per la realizzazione delle due opere. La somma sarà divisa equamente (97 mila euro per ciascun impianto) tra le due opere.

Il finanziamento permetterà la sostituzione del fondo campo, l’istallazione di nuove porte e reti del campetto di Via Sorda Sampieri che allo stato attuale non è utilizzabile dai giovani della zona e la realizzazione del campo bocce indoor, i un progetto avviato dall’associazione Salvuccio Agosta che consentirà ai tantissimi praticanti della disciplina di poter giocare 365 giorni all’anno con qualsiasi condizione meteo.

L’emissione dei mandati è stata frutto di due appositi emendamenti allo strumento finanziario dell’anno scorso proposti dal presidente della I Commissione, On. Ignazio Abbate che commenta: “Con i due mandati emessi dall’Assessorato allo Sport diamo il via alla fase operativa. Conto adesso in un pronto interessamento da parte dell’amministrazione comunale di Modica per la trafila burocratica che porterà all’inizio dei lavori”.

