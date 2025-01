Spider-Man porta sorrisi ai piccoli pazienti del Giovanni Paolo II di Ragusa

Un’insolita visita ha reso speciale la giornata di oggi nel reparto di pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Un ospite d’eccezione, il celebre Spider-Man, ha deciso di anticipare la Befana, portando gioia e sorrisi ai bambini ricoverati. Con il suo inconfondibile costume rosso e blu, il supereroe ha intrattenuto i piccoli pazienti, regalando attimi di allegria e spensieratezza.

Questa iniziativa, promossa dall’associazione One Day at a Time, segna la seconda missione del 2025 per il gruppo, che si impegna a donare momenti di felicità a chi ne ha più bisogno. La giornata è stata resa ancora più speciale dalla partecipazione di Beatrice La Rocca, una giovane promessa che ha già collaborato con l’associazione durante il concerto per la ricerca.

Il gesto di Spider-Man, simbolo di forza e speranza, è stato accolto con entusiasmo dai bambini e dalle loro famiglie, che hanno potuto vivere un momento di svago in un contesto difficile come quello ospedaliero. Per i piccoli pazienti la consegna di regali. “Regalare sorrisi è il nostro obiettivo, e oggi lo abbiamo fatto con il cuore”, commentano i membri dell’associazione. ricerca fotografica di Franco Assenza

