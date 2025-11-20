La sanità siciliana compie un passo decisivo verso l’innovazione digitale: l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei percorsi diagnostici e post-operatori dell’ortopedia. È quanto emerso durante il focus di aggiornamento “L’ortopedia del futuro”, tenutosi a Villa Politi a Siracusa e coordinato dal dott. Emanuele Lombardo, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico Villa Salus. L’incontro, […]
Spettacolo, musica e solidarietà: al Teatro Perracchio l’evento a favore di Emergency
20 Nov 2025 15:12
Sabato 13 dicembre 2025 il Teatro Perracchio di Ragusa ospiterà uno degli appuntamenti solidali più attesi dell’anno: il grande spettacolo promosso dall’Associazione Musicale Shine, quest’anno interamente dedicato al sostegno di Emergency.
Un evento che unisce arte, musica e impegno civile, ricordando che la solidarietà “non ha bandiere”, ma appartiene a chi sceglie di prendersi cura degli altri.
L’iniziativa nasce infatti per supportare l’organizzazione umanitaria fondata da Gino Strada, che garantisce cure gratuite e di qualità alle vittime di guerra, povertà e migrazioni. Chi vorrà potrà già contribuire tramite donazione volontaria sul sito ufficiale di Emergency.
Shine: una realtà culturale che cresce da vent’anni a Ragusa
Fondata nel 2004, l’Associazione Musicale Shine è oggi un punto di riferimento per la formazione artistica in città. Unisce didattica, produzione e partecipazione comunitaria, trasformando ogni spettacolo in un progetto professionale collettivo che coinvolge docenti, allievi e partner culturali.
A guidare la regia e la supervisione artistica dell’evento saranno Giovanni Leon Dall’Ò e Vera Sorrentino, presidente e vicepresidente di Shine.
Il team dei docenti coordinerà invece l’intero comparto musicale: Alessia Pallavicino – coordinamento classi di canto e medley originale; Fabrizia Ruospo – direzione sezioni corali; Giuseppe Di Stefano – partiture orchestrali e vocali; Benedetto Gulino – progettazione suoni orchestrali ed elettronici; Gianfranco Giummarra – coordinamento band di musica d’insieme; Giovanni Fiore – guida della sezione ritmica.
Tutti i docenti saliranno sul palco insieme agli allievi in un live ad alto impatto sonoro ed emotivo.
Ospiti speciali e collaborazioni d’eccellenza
Il cartellone dell’evento si arricchisce con la presenza del Maestro Marco D’Avola e del Modica Gospel Choir dell’Associazione Torino Gospel Academy APS, che offriranno performance speciali di grande prestigio.
Accanto a loro, si esibiranno ensemble pop-rock, vocal ensemble e gruppi musicali formati dagli allievi Shine.
Il programma completo verrà reso noto a breve.
Ingresso gratuito, prenotazioni su Eventbrite
La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti.
Le prenotazioni online saranno attive nei prossimi giorni sulla piattaforma Eventbrite.
Una serata di musica e solidarietà che si prepara a coinvolgere l’intera comunità ragusana.
