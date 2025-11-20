Spettacolo, musica e solidarietà: al Teatro Perracchio l’evento a favore di Emergency

Sabato 13 dicembre 2025 il Teatro Perracchio di Ragusa ospiterà uno degli appuntamenti solidali più attesi dell’anno: il grande spettacolo promosso dall’Associazione Musicale Shine, quest’anno interamente dedicato al sostegno di Emergency.

Un evento che unisce arte, musica e impegno civile, ricordando che la solidarietà “non ha bandiere”, ma appartiene a chi sceglie di prendersi cura degli altri.

L’iniziativa nasce infatti per supportare l’organizzazione umanitaria fondata da Gino Strada, che garantisce cure gratuite e di qualità alle vittime di guerra, povertà e migrazioni. Chi vorrà potrà già contribuire tramite donazione volontaria sul sito ufficiale di Emergency.

Shine: una realtà culturale che cresce da vent’anni a Ragusa

Fondata nel 2004, l’Associazione Musicale Shine è oggi un punto di riferimento per la formazione artistica in città. Unisce didattica, produzione e partecipazione comunitaria, trasformando ogni spettacolo in un progetto professionale collettivo che coinvolge docenti, allievi e partner culturali.

A guidare la regia e la supervisione artistica dell’evento saranno Giovanni Leon Dall’Ò e Vera Sorrentino, presidente e vicepresidente di Shine.

Il team dei docenti coordinerà invece l’intero comparto musicale: Alessia Pallavicino – coordinamento classi di canto e medley originale; Fabrizia Ruospo – direzione sezioni corali; Giuseppe Di Stefano – partiture orchestrali e vocali; Benedetto Gulino – progettazione suoni orchestrali ed elettronici; Gianfranco Giummarra – coordinamento band di musica d’insieme; Giovanni Fiore – guida della sezione ritmica.

Tutti i docenti saliranno sul palco insieme agli allievi in un live ad alto impatto sonoro ed emotivo.

Ospiti speciali e collaborazioni d’eccellenza

Il cartellone dell’evento si arricchisce con la presenza del Maestro Marco D’Avola e del Modica Gospel Choir dell’Associazione Torino Gospel Academy APS, che offriranno performance speciali di grande prestigio.

Accanto a loro, si esibiranno ensemble pop-rock, vocal ensemble e gruppi musicali formati dagli allievi Shine.

Il programma completo verrà reso noto a breve.

Ingresso gratuito, prenotazioni su Eventbrite

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti.

Le prenotazioni online saranno attive nei prossimi giorni sulla piattaforma Eventbrite.

Una serata di musica e solidarietà che si prepara a coinvolgere l’intera comunità ragusana.

