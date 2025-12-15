“Sotto lo stesso cielo”: Il Villaggio Jungi di Scicli celebra il Natale con un albero di luci simbolo di speranza

E’ il villaggio Jungi a beneficiare dell’impegno della scuola, di docenti ed alunni, nel creare l’atmosfera natalizia nel più popoloso quartiere di Scicli. “Sotto lo stesso cielo”, con questo slogan è stato acceso, nello scorso fine settimana nella rotatoria antistante la chiesa del SS. Salvatore, un albero di Natale carico di luci verde. L’Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” è sceso in campo intestandosi l’iniziativa che ha visto la sinergia dei tre ordini scolastici, quello dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado e raccogliendo la collaborazione fattiva dei commercianti del quartiere. “L’obiettivo non è stato solo creare un albero di luci, ma dimostrare concretamente che la forza dell’Istituto risiede nella sua coesione. L’accensione dell’albero di luci, un evento che non è solo una celebrazione natalizia, ma la splendida testimonianza di una comunità che lavora unita per creare bellezza. Questo albero, simbolo di speranza e festa, è stato reso possibile grazie al generoso contributo della maggior parte delle attività commerciali del quartiere. Un gesto di grande altruismo che sottolinea il forte legame tra il tessuto imprenditoriale e i suoi residenti”. L’accensione dell’albero di Natale si è tenuto alla presenza dei piccoli alunni della Scuola dell’infanzia del plesso “Viale dei fiori”, degli alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria e di quelli del corso musicale che si sono esibiti con brani scelti dagli insegnanti e dagli stessi alunni.





