Sosta a pagamento, Ragusa riparte: tariffe invariate e maxi-sconti nel Centro storico

A partire da domani, venerdì 5 dicembre, il Comune di Ragusa riattiverà ufficialmente gli stalli blu a pagamento su tutto il territorio cittadino. Il servizio riparte mantenendo orari e tariffe invariati, ma introduce allo stesso tempo importanti agevolazioni e miglioramenti operativi a beneficio di residenti, commercianti e visitatori. A darne notizia, l’assessore Giovanni Gurrieri.

L’Amministrazione ha infatti scelto di confermare tutti i vantaggi già previsti in passato: i 10 minuti di tolleranza con disco orario, i pass per auto elettriche, disabili, residenti, stampa e pass rosa, tutti validi fino al 31 gennaio. L’obiettivo dichiarato è stato quello di rendere il sistema di sosta più efficiente senza incidere sui costi per i cittadini.

La novità più rilevante riguarda il Centro storico superiore, dove è stato introdotto un incentivo per rilanciare residenzialità e attività economiche: residenti e commercianti potranno sottoscrivere un abbonamento mensile da soli 25 euro, contro i 70 euro previsti in precedenza.

Sono previsti anche significativi miglioramenti nei servizi di pagamento. Le nuove colonnine consentiranno infatti non solo di pagare la sosta, ma anche tributi e biglietti del trasporto pubblico, facilitando soprattutto chi non utilizza le app digitali. Resteranno comunque attive le piattaforme di pagamento elettronico come EasyPark, DropTicket e Telepass.

Per ragioni di sicurezza, il Comune ha deciso di eliminare alcuni stalli lungo la circonvallazione di Ibla, dove l’aumento del transito dei mezzi pubblici aveva reso la presenza delle auto in sosta un potenziale intralcio alla circolazione.

Cambia anche il sistema delle sanzioni, adeguato al nuovo Codice della Strada. Il mancato pagamento comporterà una multa di 42 euro (ridotta se saldata entro cinque giorni) oltre alla tariffa giornaliera. La precedente “penalina” non sarà più prevista, sostituita da tre fasce di scadenza: nessuna sanzione se si supera il tempo entro il 10% dell’importo pagato, 21 euro di multa se la scadenza arriva al 50%, 42 euro per ritardi superiori.

Il nuovo servizio sarà gestito da una società che opera in oltre 140 città italiane, con sede locale in via Padre Anselmo 59.

