Sos Incidente arriva a Ragusa: l’alleato per ottenere il giusto risarcimento

Si sa che la burocrazia può intimidire anche i più tenaci. Ma per chi subisce un danno a causa di un incidente o un errore medico arriva un nuovo servizio nel territorio siciliano: Sos Incidente – Risarcimento garantito gratis a Ragusa. Si tratta di uno studio di consulenti che si affianca a chi subisce il danno e lo assiste fino al risarcimento. Sono già presenti 30 sedi in tutta Italia e la numero 31 sarà proprio in Sicilia. Inaugurerà venerdì 17 aprile 2026, alle ore 18:00, in Strada Provinciale 25 al km 2,4000, appunto a Ragusa. Ad accogliervi e ad aiutarvi nell’ottenere il giusto risarcimento ci sarà Luigi Riso.

«Spesso chi ha subito un incidente si trova impreparato davanti alla complessità delle pratiche burocratiche da seguire», ha spiegato Riso che ha deciso di entrare a far parte del team di Sos Incidente perché crede fermamente nel progetto. «Ci sono altre attività di questo genere a Ragusa e dintorni, ma la concorrenza non mi fa paura perché so che Sos Incidente può offrire il servizio impeccabile, preciso e con una metodologia appurata da anni».

Abbiamo chiesto ai fondatori, Francesco Bartoccioni e Gabriele Pennacchini, che cos’è Sos Incidente?

È un servizio che si rivolge alle vittime di incidente, sia stradale che privato, che molto spesso non hanno tutte le informazioni per affrontare al meglio le pratiche e l’iter burocratico da seguire per ottenere risarcimenti. E non solo da incidenti stradali, ma anche per malasanità, infortuni sul lavoro, infortuni condominiali e infortuni sportivi, per fare alcuni esempi.

Perché è “Risarcimento Garantito Gratis”?

Chi si rivolge a Sos incidente non dovrà anticipare nessuna spesa. Infatti il team dello studio di infortunistica offre le proprie prestazioni gratuitamente grazie ad un sistema innovativo, che vanta di una rete di convenzioni, per cui è possibile eseguire: riparazioni delle vetture, visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, perizie medico-legali e tanti altri. Tutto questo senza anticipare denaro perché l’intero costo sarà completamente a carico della compagnia assicurativa. Sono più di 25 mila i clienti soddisfatti.

Da oltre 25 anni Sos incidente è un’attività in forte espansione. Infatti, Luigi farà parte di un grande e forte gruppo di professionisti.

Ora ritorna in Sicilia, precisamente Ragusa, la trentunesima sede SOS. Luigi Riso diventerà un punto di riferimento per tutte le persone della città che subiscono un danno.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il centro mandando una mail a ragusa@sosincidente.com o semplicemente andando di persona in Strada Provinciale 25 al km 2,400.

Il giorno dell’inaugurazione, venerdì 17 aprile 2026, ci sarà un omaggio per tutti i presenti.

© Riproduzione riservata