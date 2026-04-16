Allarme SMS truffa sulla TARI: il Comune di Vittoria avvisa i cittadini

Il Comune di Vittoria mette in guardia la cittadinanza dalla circolazione di SMS sospetti che invitano a contattare numeri di telefono per presunte comunicazioni urgenti relative alla TARI. Si tratta, secondo quanto chiarito dall’Ente, di messaggi fraudolenti non riconducibili in alcun modo alle comunicazioni ufficiali del Comune.

L’Amministrazione comunale invita pertanto i cittadini a prestare la massima attenzione e a non fornire dati personali o sensibili in risposta a tali messaggi.

SMS ingannevoli: la comunicazione ufficiale del Comune

Negli ultimi giorni diversi utenti hanno segnalato la ricezione di SMS che sembrano provenire da canali istituzionali e che richiedono di contattare numeri telefonici per presunte urgenze legate alla tassa sui rifiuti.

Il Comune di Vittoria ha precisato che tali comunicazioni non sono autentiche e non provengono dagli uffici comunali. A quanto consta, il problema riguarda diversi Enti comunali, non soltanto quello di Vittoria.

Come riconoscere le comunicazioni ufficiali

L’Ente ricorda che tutte le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente attraverso canali istituzionali verificati, come PEC, posta elettronica certificata, email istituzionali, posta ordinaria o attraverso il sito ufficiale del Comune.

Qualsiasi altro canale non riconducibile a questi strumenti deve essere considerato potenzialmente sospetto.

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