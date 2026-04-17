Allo IACP di Ragusa si insedia Moscato: parte la nuova era dell’edilizia popolare. Ecco quando

Passaggio cruciale per l’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Ragusa, che si prepara a cambiare guida. Lunedì 20 aprile 2026, alle ore 11, si terrà ufficialmente il passaggio di consegne e l’insediamento del nuovo commissario straordinario, l’avvocato Giovanni Moscato, presso la sede di via Mario Spadola a Ragusa.

Un nuovo corso per l’edilizia popolare a Ragusa

L’insediamento segna l’avvio di una nuova fase amministrativa per l’ente che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel territorio ibleo. Il ruolo del commissario straordinario sarà centrale per garantire continuità operativa, affrontare eventuali criticità e imprimere una direzione chiara alle politiche abitative locali.

Il passaggio di consegne rappresenta non solo un atto formale, ma un momento strategico per il rilancio dell’attività dello IACP, in un contesto in cui la gestione delle case popolari resta un tema sensibile e prioritario per cittadini e istituzioni.

Moscato chiamato a guidare la transizione

Con l’insediamento dell’avvocato Moscato, si apre una fase di transizione che potrebbe incidere in modo significativo sull’organizzazione interna e sulle future scelte dell’ente. Il commissario straordinario avrà il compito di garantire efficienza amministrativa, trasparenza e risposte concrete alle esigenze abitative del territorio.

L’attenzione resta alta anche sul fronte della manutenzione degli immobili, della gestione delle graduatorie e del miglioramento dei servizi offerti agli assegnatari.

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