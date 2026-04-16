Un’area giochi sicura e colorata: a Frigintini il nuovo spazio per l’infanzia

Modica investe sulla scuola e sui più piccoli con un nuovo spazio dedicato alla crescita, al gioco e alla socialità. È stato inaugurato stamattina nel plesso Gianforma dell’Istituto “Carlo Amore” di Frigintini lo “Spazio Crescita”, un’area attrezzata realizzata grazie ai fondi della Democrazia Partecipata 2024.

Un progetto che ha raccolto oltre 100 preferenze, classificandosi al primo posto tra le proposte presentate, superando altre cinque idee concorrenti nel bando comunale.

Un’area gioco sicura e colorata per i più piccoli

Il nuovo spazio è stato pensato per i bambini della scuola dell’infanzia e realizzato con particolare attenzione alla sicurezza. L’area, ampia e completamente attrezzata, include strutture ludiche moderne e un pavimento anti-trauma che garantisce maggiore protezione durante il gioco.

Un intervento che unisce funzionalità e inclusione, con l’obiettivo di offrire ai più piccoli un ambiente educativo più stimolante e accogliente.

Le parole del sindaco Monisteri

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, che ha evidenziato l’importanza del progetto per la comunità scolastica.

“Abbiamo inaugurato lo ‘Spazio Crescita’ al plesso Gianforma dell’Istituto Carlo Amore di Frigintini – ha dichiarato –. Si tratta di un progetto realizzato con i fondi della Democrazia Partecipata 2024. Un’iniziativa che ha superato le 100 preferenze e che, nella graduatoria di merito, ha preceduto altre cinque proposte”.

Il primo cittadino ha poi sottolineato come il nuovo spazio rappresenti un investimento concreto sul benessere dei bambini e sulla qualità degli ambienti scolastici.

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