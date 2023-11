Sopralluogo tecnico nell’area di via San Nicolò per individuare le cause che hanno portato al cedimento di una parte della gradinata del circo a Scicli.

In corso, in queste ore, al rione San Nicolò il sopralluogo tecnico nell’area in cui si è registrato il cedimento di una parte degli spalti del circo che ha impiantato il suo tendone in questi giorni in città fino a domenica prossima. Sul posto i tecnici comunali con in testa il dirigente del Settore tecnico Andrea Pisani, il sindaco Mario Marino, rappresentanti dei Vigili del fuoco, della Polizia Locale e dei carabinieri.

Si cercano le cause che hanno portato, ieri sera, al cedimento improvviso che ha portato alla sospensione dello spettacolo.

Non si esclude che a provocare l’incidente possa essere stata l’installazione di una parte delle gradinate in un’area che si trova ad una ventina di metri da un canale di adduzione delle acque consortile. La superficie in cui viene installato il circo si trova nei pressi dell’edificio scolastico dell’Istituto comprensivo “Elio Vittorini” con ingresso da via San Nicolò. Da qualche decennio viene concessa, in via temporanea, ai circensi per i loro spettacoli. “Dopo i primi rilievi di ieri sera, siamo nuovamente qui per accertare che il personale del circo abbia rispettato le norme di sicurezza nell’impiantare il tendone e le gradinate dove siedono gli spettatori – spiega il sindaco Mario Marino – per fortuna non si è registrata una grande tragedia. E’ stato comunque un momento di grande paura che ci ha fatti preoccupare”.

Le gradinate, realizzate con sistema di impianto tubolare ed assi in legno per le sedute, si sarebbero inclinate su se stesse facendo crollare il tratto delle scale di accesso portando ad una inclinatura delle “sedute”.

L’indagine tecnica di oggi è volta a verificare lo stato delle autorizzazioni, il collaudo prima dell’avvio degli spettacoli, se la struttura sia stata montata in maniera regolamentare per evitare situazioni di pericolo e soprattutto se le persone che vi si trovavano sopra erano in numero tale che non superasse quello previsionale. Non sono gravi le condizioni della donna ferita.