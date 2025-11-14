Solidarietà a scuola: il plesso Cannizzara di Modica sostiene i bambini del Madagascar

Ieri al plesso scolastico Cannizzara di Modica, si è svolto un bellissimo e significativo incontro nell’ambito di un nuovo progetto solidale che segue quello dello scorso anno “Africa con Noi”, iniziativa che ha coinvolto alunni, docenti e famiglie in un percorso di educazione alla solidarietà e all’impegno civile.

All’incontro hanno partecipato il sacerdote Giovanni Lauretta e due suore del Sacro Cuore di Ragusa, invitate per illustrare da vicino il progetto missionario “Madagascar Amboasary”, rivolto ai bambini che vivono in condizioni di estrema povertà nel sud del Paese.

Una scuola unita dal valore del dono

Il progetto “Africa con Noi” è coordinato dall’insegnante Marisa Gugliotta per la scuola primaria e dalla professoressa Donatella Colombo per la scuola secondaria di primo grado.

Referente a scuola del progetto missionario è la professoressa Rosa Garofalo.

Lo scorso anno gli alunni, insieme alle loro famiglie, avevano già contribuito raccogliendo fondi attraverso la vendita di piantine.

Quest’anno la proposta si è evoluta con un obiettivo semplice ma potentissimo: donare, con soli 5 euro al mese, un pasto caldo ai bambini del Madagascar per un intero anno.

Grazie alla generosità della comunità scolastica, il plesso Cannizzara è riuscito a raggiungere un risultato concreto e simbolicamente fortissimo: assicurare per un intero anno i pasti quotidiani a due bambini del Madagascar.

Un incontro di gioia, gioco e consapevolezza

Durante la mattinata, il sacerdote e le due suore hanno interagito con gli studenti attraverso racconti, canti e momenti di dialogo, favorendo un clima di gioia, partecipazione e apertura verso gli altri.

I genitori presenti hanno apprezzato questo momento di incontro e condivisione, riconoscendo l’importanza di sensibilizzare i più piccoli a valori universali come la solidarietà, l’aiuto reciproco e la responsabilità sociale.

Proprio le famiglie, infatti, sono state protagoniste anche nella raccolta fondi:

una partecipazione attiva e convinta, che ha permesso di trasformare un gesto semplice in un aiuto concreto per bambini meno fortunati.

Un plesso che educa attraverso l’esempio

Il plesso Cannizzara si conferma così una realtà scolastica capace di promuovere non solo conoscenze, ma anche cittadinanza attiva e consapevole.

Il contributo dei docenti, la sensibilità degli alunni e l’entusiasmo delle famiglie mostrano come il valore della solidarietà, quando condiviso, possa tradursi in un’esperienza educativa autentica e profonda.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dirigente scolastica Giulia D’Urso, che ha sostenuto l’iniziativa con grande disponibilità e attenzione, incoraggiando il percorso di solidarietà del plesso e valorizzando il ruolo educativo del progetto.

L’iniziativa si è conclusa con la consegna delle donazioni raccolte e con un ringraziamento corale rivolto a tutti coloro che hanno contribuito.

Un messaggio chiaro emerge da questa giornata: anche un piccolo gesto, se condiviso, può generare un grande cambiamento.

© Riproduzione riservata