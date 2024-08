Sogno di una notte d’estate a Gela

Il Comune di Gela, in collaborazione con la Fondazione Federico II di Palermo e altre realtà locali, è lieto di annunciare la prima edizione di *“Sogno di una Notte d’Estate”*, una rassegna culturale che avrà luogo il 24 e 25 agosto 2024 lungo il suggestivo Viale Mediterraneo e nel centro storico della città.

L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura e la creatività locale attraverso un ricco programma che include performance musicali, esposizioni artistiche, laboratori per bambini e degustazioni di prodotti tipici. La manifestazione si propone di diventare un appuntamento annuale, creando un forte senso di appartenenza e comunità tra i cittadini di Gela e non solo.

*Momenti **salienti** dell’evento:*

*Francesco Cafiso 5et:* L’attesissima performance jazz del 25 agosto vedrà protagonista il rinomato sassofonista Francesco Cafiso, insieme a una formazione di talentuosi musicisti. Il gruppo offrirà un concerto energico e coinvolgente, caratterizzato da brani originali e arrangiamenti che esplorano le radici del jazz con swing, blues e improvvisazioni di alto livello. L’appuntamento è fissato per le ore 21:15 su Viale Mediterraneo. –

*Omaggio ad Antonio Insulla:* In memoria del celebre pittore gelese recentemente scomparso, il 24 e 25 agosto saranno esposte le sue opere in una mostra accompagnata da letture di testi letterari e un sottofondo musicale. Un’occasione per celebrare il talento artistico locale e riflettere sull’importanza del patrimonio culturale. –

*Esibizioni di Giovani Talenti:* La sera del 24 agosto, alle ore 21:30, sarà la volta di “Civico 94”, una cover band locale che sta guadagnando consensi nel panorama musicale dell’entroterra nisseno. Sempre il 24 agosto, alle ore 20:30, il pianista Salvatore Giunta delizierà il pubblico con una performance suggestiva. –

*Spazio ai Bambini:* Il programma prevede diverse attività dedicate ai più piccoli, come spettacoli di intrattenimento con artisti di strada e giochi educativi. Tra gli appuntamenti, spiccano gli spettacoli di Gianni ed Elisa (24 agosto), Fabio Garufo (25 agosto) e Danny Bolle (25 agosto) lungo Corso Vittorio Emanuele, dalle ore 18:30. –

*Artigianato e Degustazioni:* Non mancheranno gli spazi dedicati all’artigianato locale e alle degustazioni di vini, con appuntamenti previsti per il 24 e 25 agosto su Viale Mediterraneo e Vico Mallia.

*Obiettivi del progetto:* “Sogno di una Notte d’Estate” vuole essere un catalizzatore per la sensibilizzazione culturale del territorio, incentivando la partecipazione attiva della comunità e promuovendo il patrimonio artistico e culturale locale. Attraverso laboratori creativi per bambini, concerti e mostre, l’evento mira a stimolare l’interesse per la cultura e a sviluppare una narrazione condivisa che rafforzi il senso di identità collettiva.

*Collaborazioni e Sostenibilità:* Il progetto ha visto la partecipazione di numerosi partner locali, tra cui scuole, associazioni culturali e produttori vinicoli, e si distingue per l’adozione di pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente.



