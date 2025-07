Sindaci e Governatori più amati, luci e ombre in Sicilia: vola Schifani, rallenta Cassì che perde quasi 7 punti percentuali

Il presidente della Regione Renato Schifani è il governatore più in crescita d’Italia. Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, invece, perde terreno ma mantiene la fiducia della maggioranza dei cittadini. Il Governance Poll 2025, sondaggio annuale condotto da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, fotografa una Sicilia spaccata tra conferme e segnali d’allarme.

“Fa piacere trovare una corrispondenza nell’opinione dei cittadini all’impegno profuso,” ha commentato Schifani – “consapevole del fatto che ci siano ancora molti problemi da risolvere. Continuerò a lavorare senza risparmiarmi per la Sicilia.”

Cassì tiene ma frena: -6,9% a Ragusa

Meno brillante invece la performance di Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, che pure mantiene un buon gradimento: 56%, ben al di sopra della soglia del 50% che rappresenta la linea di fiducia. Tuttavia, rispetto alla precedente rilevazione, Cassì perde quasi 7 punti percentuali, segnando un campanello d’allarme per una città che negli ultimi anni aveva brillato per efficienza e buona amministrazione.

Una flessione che arriva in un momento cruciale per il capoluogo ibleo, alle prese con sfide importanti: la gestione delle risorse del PNRR, il rilancio del turismo post-Covid, l’annosa questione infrastrutturale. Cassì, ex cestista e civico convinto, resta un riferimento solido, ma i numeri segnalano l’esigenza di una nuova narrazione e di risposte più incisive su temi sensibili.

Sicilia divisa: premiato chi guida, punito chi promette

Palermo si conferma fanalino di coda con Roberto Lagalla ultimo in classifica, mentre Trapani si salva solo per la posizione peggiore di un anno fa. Eppure, eccezioni come Schifani a Palermo o Manfredi a Napoli (con giunte larghe, pragmatiche, miste) mostrano che il giudizio dei cittadini va oltre le etichette politiche.

Il voto silenzioso dei cittadini

Il Governance Poll non è un’elezione, ma forse ne anticipa il clima. Il sondaggio, che chiede agli intervistati se sarebbero disposti a rivotare il proprio sindaco o presidente, misura la qualità del rapporto tra amministratore e comunità.

Per vedere la classifica completa: https://lab24.ilsole24ore.com/governance-poll-2025/#

