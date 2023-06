Simulato incendio a bordo del “Nos Aries” a Pozzallo. L’esercitazione organizzata dalla Capitaneria di porto.

Tutte le forze in campo per un’esercitazione che nell’intera mattinata di ieri ha impegnato al porto di Pozzallo i dipendenti, le pattuglie a terra ed i mezzi nautici a mare della Capitaneria di porto assieme al personale del Comando Stazione carabinieri di Pozzallo, alle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ragusa, al personale medico del 118 e della Croce Rossa Italiana, al personale della Protezione Civile di Ragusa. All’esercitazione, voluta ed organizzata dalla Capitaneria di porto pozzallese, ha partecipato anche personale dei servizi tecnico nautici, piloti, ormeggiatori, rimorchiatori oltre che delle imprese portuali che operano all’interno del porto.

Il Supply Vessel “Nos Aries”, battente di bandiera italiana, è ormeggiato presso la banchina di riva del porto.

Il mezzo navale è impegnato quotidianamente nel servizio di assistenza, prevenzione incendi e antinquinamento oltre che nel trasporto di materiali e persone sulla piattaforma mineraria off-shore denominata “Vega Alfa” che si trova a circa 12 miglia dalla costa ragusana. Durante l’esercitazione sono stati simulati degli infortuni a dei marittimi imbarcati sull’unità navale, dovuti al tentativo di quest’ultimi di domare l’incendio. Tutto il personale operante ha portato a termine, nei tempi previsti, le operazioni di spegnimento dell’incendi, mettendo in sicurezza l’unità interessata dall’evento e contestuale soccorso ai marittimi infortunati.

Ottimi il coordinamento operativo ed i livelli di comunicazione fra i soggetti impegnati nell’esercitazione.

Sono stati definiti adeguati ai piani ed ai protocolli di emergenza in vigore. “Queste esercitazioni risultano utili per testare il livello di addestramento, la tempistica di intervento e la sinergia tra le diverse componenti che operano durante l’emergenza – hanno spiegato a conclusione dalla Capitaneria di porto – servono anche a monitorare l’efficienza e la funzionalità dei mezzi antincendio immediatamente e direttamente disponibili in ambito portuale, unitamente a quelli presenti sui mezzi di soccorso intervenuti. Nel complesso, tutte le operazioni si sono svolte con tempestività ed efficacia, consentendo

di verificare l’ottimo coordinamento operativo ed il livello di comunicazioni intercorse anche tra le pattuglie impiegate a terra e i mezzi nautici presenti in mare, dipendenti dai diversi Enti

istituzionalmente preposti a gestire l’emergenza”.