Sicurezza in città. A Scicli si è ai limiti storici

Il silenzio, un cupo silenzio, avvolge un fenomeno preoccupante, quello di una esclation delinquenziale che tocca indifferentemente sia il centro storico che la periferia. Con quale finalità, non si sa. Anche perchè non si è di fronte ad azioni eclatanti ma solo di piccoli atti “gestiti”, si presume, da una manovalanza fai da te. Epperò ciò, di contro, preoccupa di più perchè è difficile capire dove cercare per fermare la “mano” di questi ignoti. Mentre si parla della costituzione di un tavolo istituzionale della sicurezza come frutto di un dibattito fra le stanze del palazzo e nello specifico in Consiglio comunale, i malavitosi agiscono e lo fanno senza scrupoli. Cosa c’è sotto? I furti con scasso sono l’abbrivio per preparare il terreno a fenomeni di estorsione? Perchè rischiare per rubare pochi soldi o piccole attrezzature al servizio delle attività commerciali? Si vuole mandare il messaggio che la delinquenza a Scicli è viva e non ha paura? Interrogativi d’obbligo se non si vuole lasciare correre su un fenomeno che mina la sicurezza di una comunità.

Da Forza Italia l’appello a ripristinare sicurezza e legalità nel territorio.

“Nelle ultime settimane, Scicli è stata teatro di una preoccupante escalation di atti delinquenziali: furti nei negozi di frutta, nei bar, scippi e persino caschi rubati dai motorini nel cuore del centro storico. Una situazione inaccettabile che sta minando la tranquillità dei cittadini e degli esercenti, già messi a dura prova dalle difficoltà economiche – sottolinea il presidente cittadino di Forza Italia, Guglielmo Cartia – nelle scorse settimane abbiamo lanciato l’allarme chiedendo interventi immediati. Ma ora non è più il tempo delle parole. Chiediamo al Sindaco e al Prefetto di attivarsi senza ulteriori ritardi per riportare sicurezza e legalità nelle notti sciclitane. Serve un potenziamento dei controlli, una presenza visibile delle forze dell’ordine e una strategia concreta per prevenire e contrastare questi episodi. La nostra comunità ha diritto di vivere in serenità. Forza Italia è e sarà sempre dalla parte dei cittadini onesti.”

