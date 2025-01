Sicurezza a Vittoria: convocato comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, interviene con fermezza a seguito dell’escalation di episodi criminali che sta preoccupando la comunità locale. Ribadendo che sicurezza e benessere dei cittadini sono diritti fondamentali, Aiello ha richiesto e ottenuto dal Prefetto di Ragusa un comitato per l’ordine e la sicurezza, in programma domani mattina in prefettura.

Sforzi della polizia locale

“Sulla sicurezza in città non abbiamo mai abbassato la guardia,” afferma il Sindaco, sottolineando l’impegno straordinario del Comune nel garantire la partecipazione della Polizia Locale ai servizi interforze coordinati dalla questura di Ragusa. Tuttavia, il numero limitato di agenti rappresenta un ostacolo. Nonostante gli sforzi per prolungare le ore di servizio, Aiello ammette che tali misure non sono sufficienti a contrastare l’ondata di vandalismo.

Un appello alla collaborazione

Aiello critica il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Peppe Scuderi, per un commento che definisce “fuori luogo”, esortando invece tutte le forze politiche locali a fare squadra. “La sicurezza pubblica non ha colore politico: è una responsabilità dello Stato e deve garantire tranquillità agli onesti cittadini,” dichiara il Sindaco, evidenziando come la gestione dell’ordine pubblico rientri nelle competenze dello Stato centrale.

Richieste allo Stato per un supporto straordinario

Il Sindaco ricorda che già nel luglio 2024 è stata inviata una richiesta al Ministero dell’Interno per un intervento straordinario, comprensivo dell’assunzione di 60 agenti per la Polizia Locale. Nonostante un riscontro positivo dal Senatore Salvo Sallemi, ad oggi non sono giunte risposte concrete. Aiello sottolinea che, pur coadiuvando i controlli sul territorio, il contrasto alla criminalità spetta alle forze di polizia statali.

Videosorveglianza e risorse future

Sul fronte tecnologico, il Sindaco evidenzia che una buona parte della città è già coperta da sistemi di videosorveglianza e che l’amministrazione sta lavorando per estendere la copertura nelle aree mancanti, compatibilmente con le risorse disponibili.

© Riproduzione riservata