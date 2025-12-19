Sicurezza a Ragusa: 555 persone identificate nei tre mesi di controlli nel centro storico. I risultati

Episodi di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e perfino irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti. Tre mesi di controlli interforze nel centro storico di Ragusa hanno mostrato risultati significativi nella tutela della sicurezza e della legalità. L’iniziativa, avviata a settembre su impulso della Prefettura e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale in un lavoro coordinato volto a monitorare abitazioni e attività commerciali con un approccio “porta a porta”.

Negli ultimi anni il centro storico di Ragusa aveva registrato un aumento della presenza di cittadini extracomunitari e, in alcune occasioni, episodi di spaccio, risse e consumo eccessivo di alcol, che avevano creato preoccupazione tra i residenti. I controlli interforze hanno permesso di intervenire tempestivamente, individuando irregolarità amministrative e violazioni di legge. Durante il periodo di monitoraggio sono state ispezionate quasi 300 abitazioni e otto esercizi commerciali, identificando 555 persone, di cui 239 stranieri extracomunitari. Tra questi ultimi, 11 sono risultati irregolari sul territorio nazionale, con conseguente attivazione delle procedure di espulsione.

L’attività di vigilanza ha portato all’arresto di un cittadino albanese per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e alla denuncia di altre cinque persone per reati che vanno dall’evasione dagli arresti domiciliari al furto di energia elettrica, fino a resistenza e falso documentale. Sono state inoltre rinvenute piccole quantità di sostanze stupefacenti per uso personale, con segnalazione alla Prefettura di cinque soggetti. Durante le verifiche sono emerse numerose violazioni amministrative relative alla locazione degli immobili e al pagamento della tassa sui rifiuti, così come irregolarità nella gestione di esercizi commerciali e nelle pratiche di attivazione delle forniture di energia elettrica.

© Riproduzione riservata