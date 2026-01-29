Sicilia, notte di terremoti: trema la provincia di Palermo

Una notte di scosse sismiche ha interessato diverse zone d’Italia, con epicentri in Sicilia e al confine tra Abruzzo e Lazio. Nella provincia di Palermo, una scossa di magnitudo 3,7 della scala Richter è stata registrata alle 2:03 della notte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), a una profondità di 37 chilometri. L’epicentro è localizzato a Blufi, nei pressi dei Comuni di Bompietro, Castellana Sicura, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Alimena, Resuttano (Caltanissetta) e Polizzi Generosa.

La popolazione ha avvertito distintamente il sisma, con numerose segnalazioni sui social provenienti anche da Collesano e Ragusa. La scossa di magnitudo 3,7 segue altri due terremoti registrati nella stessa area: uno alle 1:39 di magnitudo 2,3 e un altro alle 20:42 del giorno precedente, di magnitudo 3,1. Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose.

Contemporaneamente, nella notte la terra ha tremato anche tra Abruzzo e Lazio, con un terremoto di magnitudo 2,9 alle 00:54 del 29 gennaio 2026. L’epicentro è stato localizzato a Campotosto, nell’Aquilano, a una profondità di 12 chilometri. I comuni più vicini sono Capitigliano, Montereale e Amatrice, quest’ultimo tristemente noto per il sisma del 2016. Anche in questo caso non sono segnalati danni.

© Riproduzione riservata